Политика

10:32 15.02.2018

Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд встреч с ведущими мировыми политиками

Киев. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Городской голова Киева Виталий Кличко примет участие в открытии и работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности "Будущая роль Евросоюза как глобального игрока и его взаимоотношения с Россией и США" (16-18 февраля).

Как сообщает пресс-служба мэра, в рамках конференции запланирован ряд двусторонних встреч В.Кличко с ведущими представителями политических и деловых кругов, в частности, со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом, председателем группы "Христианско-социальный союз Германии" в Бундестаге Александром Добриндтом. Он также посетит прием мэра Мюнхена Дитера Райтера, который традиционно проходит в рамках конференции.

Кроме того, В.Кличко примет участие в дискуссии конференции "Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза демократов и Международного Республиканского Института" с участием К.Волкера, директора Международного Республиканского Института Дэна Твиннинга, члена парламента Канады Тони Клемента и в ланче по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где будут обсуждать вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.

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