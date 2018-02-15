Климкин прокомментировал отказ украинских венгров от консультаций по языковой статье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выражает недоумение в связи с отказом представителей венгерского национального меньшинства от участия в запланированных на 14 февраля консультациях с Министерством образования и науки Украины по языковой норме закона об образовании.

"Какие-то "метаморфозы" - венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются. Читая вывод Венецианской комиссии, венгры, по-видимому, путают венгерский язык с русским - вроде бы языки разные, надеюсь и подходы будут отличны", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что представители венгерских общин отказались участвовать в консультациях с Минобразования по выполнению языковой нормы закона об образовании, которые были запланированы на 14 февраля.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".

В Минобразования заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

7 февраля замглавы МИД Украины Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область написал в Твиттере о том, что с представителями Венгрии согласованы ключевые вопросы по урегулированию языкового вопроса.

14 февраля Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" с 2020 до 2023 года. По словам Л.Гриневич, данное изменение необходимо принять для реализации предложений Венецианской комиссии.