Политика

19:09 14.02.2018

Работа координаторов ОБСЕ должна быть открытой и беспристрастной - И.Геращенко о встрече Фриша с Сурковым

Работа координаторов ОБСЕ должна быть открытой и беспристрастной - И.Геращенко о встрече Фриша с Сурковым

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш не сообщил Трехсторонней контактной группе о результатах своей встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщает представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Т.Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В.Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах", - написала И.Геращенко на своей странице соцсети Facebook в среду по итогам заседания ТКГ в Минске.

При этом она отметила, что перед этим Т.Фриш категорически отказался посетить в Старобельском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, воевавшего в рядах боевиков на Донбассе и задержанного в 2017 году, сославшись на то, что это было бы политические посещение.

"Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ", - подчеркнула И.Геращенко.

Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ сообщила, что в ходе заседания российская сторона не дала согласия на создание механизма по поиску пропавших без вести с их участием и Международного Комитета Красного Креста.

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