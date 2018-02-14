Политика

09:18 14.02.2018

Порошенко обсудил с Путиным по телефону освобождение удерживаемых в РФ и ОРДЛО украинских военных

Порошенко обсудил с Путиным по телефону освобождение удерживаемых в РФ и ОРДЛО украинских военных

Во вторник, 12 февраля, по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, сообщает интернет-издание "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) со ссылкой на собственные источники.

"Как сообщил источник, беседа была не короткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей", - говорится в заметке.

Издание также пишет, что им подтвердили факт разговора в пресс-службе Администрации президента Украины.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату и американскими союзниками", - приводятся слова пресс-службы в заметке.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением данной информации.

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