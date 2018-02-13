Россия продолжает игнорировать свои обязательства по Минским соглашениям

В Государственном департаменте США заявили, что Россия не исполняет своих обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями, в то время как Украина уже приняла необходимое законодательство.

"Вчера была отмечена мрачная третья годовщина подписания комплекса мер по реализации Минских соглашений. К сожалению, Россия по-прежнему игнорирует свои обязательства по Минским соглашениям, провоцируя горячий конфликт в Украине, который унес уже более 10 тыс. жизней, в том числе более 2,5 тыс. гражданских лиц, и вынудил к переселению 1,6 млн. украинцев", - сказано в сообщении на сайте Госдепартамента США, опубликованном во вторник.

В Госдепартаменте подчеркивают, что Россия продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе, в то время как руководимые ею силы "запугивают и отказывают в безопасном доступе невооруженным наблюдателям ОБСЕ и препятствуют работе независимых СМИ и гражданского общества".

В то же время США отмечают, что Украина приняла необходимое законодательство, "в том числе амнистию антиправительственных сил и особый статус для Донбасса, что указывает на желание Украины реализовать Минские соглашения".

"Тесно сотрудничая с Францией и Германией, Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине", - сказано в сообщении.

В Госдепартаменте отмечают, что санкции США "будут сохраняться, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям".

Кроме того, в США подчеркивают, что американские санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украине.