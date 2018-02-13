Венгрия предложила условия для начала диалога с Украиной

Министр иностранных дел Украины Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна воздерживаться от начала реализации закона об образовании, пока не будут согласованны детали законодательства с национальными меньшинствами, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на сайт венгерского правительства.

Согласно сообщению, П.Сийярто на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля сообщил, что НАТО планировал провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, однако Венгрия наложила на нее вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил государствам-членам, заседание не состоится. Хотя, по его словам, на Венгрию "пытались оказывать давление, чтобы она не воспользовались своим правом вето".

П.Сийярто отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы.

"И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", - цитирует главу МИД Венгрии издание.

По его словам, чтобы Венгрия сняла вето, Украина должна "воздерживаться от начала реализации Закона (об образовании - Ред.), Пока не будет согласия о согласованной каждую деталь законодательства с национальными меньшинствами".

По мнению П.Сийярто, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. "Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров", - заявил он.

Министр также подтвердил, что 14 февраля должны начаться консультации между Минобразования Украины и венгерским меньшинством по выполнению закона "Об образовании".

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".

В МОН заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

7 февраля замглавы МИД Украины Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область написал в Твиттере о том, что с представителями Венгрии согласованы ключевые вопросы по урегулированию языкового вопроса.