Политика

20:20 12.02.2018

Мэр Львова об истории Саакашвили: Это яркий портрет сегодняшней власти

Городской голова Львова, лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовый разочарован историей с принудительным возвращением лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Польшу.

"Организовывал расстрелы людей на Майдане? Обворовывал страну на миллиарды? Сдавал Украины оккупанту? Те, кто подпадают под эти критерии, могут не переживать. Сегодня в Украине им ничто не угрожает. Другое дело, если вы посмеете пойти против Петра Порошенко", - написал мэр Львова на странице в Фейсбуке.

Сложившуюся вокруг М.Саакашвили ситуацию А.Садовый назвал "самым ярким портретом" украинской власти: "История приглашения Михеила Саакашвили в Украину, хвастовство "дружбой" с ним, когда это приносило дивиденды, и дальнейшее унижение государства Украина и института гражданства, когда друг оказался ненужным и начал говорить неприятные вещи; и все это на фоне полной уверенности реальных злодеев и внутренних врагов - это яркий портрет сегодняшней власти".

Как сообщалось, в понедельник днем соратники М.Саакашвили сообщили, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что М.Саакашвили в понедельник вернули в страну предыдущего пребывания (Польшу). Сам политик подтвердил свое прибытие в Варшаву. Пограничная служба Польши сообщила, что М.Саакашвили был принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

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