Политика

19:42 12.02.2018

Саакашвили намеревается продолжать борьбу против "олигархических режимов" в Украине и в Грузии

Саакашвили намеревается продолжать борьбу против "олигархических режимов" в Украине и в Грузии

Выдворенный с Украины в Польшу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в телефонном включении в эфире телекомпании "Рустави 2" заявил, что его похитили находящиеся "в панике" украинские власти.

"Меня похитили обманом. Обманули и польские власти, так как с ними не было такой договоренности. На частном самолете меня выдворили из Украины", - сказал М.Саакашвили.

По его словам, в ресторане в Киеве ему скрутили руки и силой затолкали в автомобиль, после чего усадили в вертолет, который долгое время летал над Киевом, а затем доставили в аэропорт "Борисполь", откуда частным самолетом отправили в Польшу.

"Поляки встретили меня очень тепло. Я по телефону говорил с руководителем МВД Польши, который интересовался нарушениями в Киеве против меня. Мне выделили охрану", - сказал М.Саакашвили.

Он подчеркнул, что продолжит борьбу против "трусливых олигархов в Украине и Грузии".

"В условиях современных коммуникаций нет никакой проблемы для моей борьбы против олигархических режимов в Украине и Грузии", - сказал М.Саакашвили.

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