У здания АП в Киеве произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и правоохранителями

Около 20 сторонников экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили собрались на улице Банковой возле здания администрации президента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:50 проходил небольшой пикет. Несколько человек держали плакат с надписью: "Порошенко отпусти Саакашвили" и выкрикивают лозунги "Порошенко в отставку".

Проход на улицу Банковую со стороны улицы Институтской охраняет около 80 правоохранителей. Кроме того, неподалеку находится еще 2 автобуса с военнослужащими Национальной гвардии.

Произошла потасовка между сторонниками М.Саакашвили и правоохранителями. Как передает корреспондент агентства, несколько агрессивных протестующих начали грубо общаться с правоохранителями, которые перекрыли проезд на улицу Банковую, после чего правоохранители решили оттеснить нескольких человек ближе к улице Институтской.

Потасовка продолжалась около двух минут, после чего правоохранители заняли прежние позиции.

По состоянию на 19.00 количество сторонников М.Саакашвили незначительно увеличилось. Несколько из них включили колонку и общаются с присутствующими через мегафон.

В настоящее время ситуация нормализировалась. По информации митингующих, одного человека задержали.