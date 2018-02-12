Политика

01:59 12.02.2018

Трамп сомневается в стремлении Израиля к миру с Палестиной

Трамп сомневается в стремлении Израиля к миру с Палестиной

     Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Израиль искренне настроен на достижение мира с палестинцами.

      "Сейчас я не могу сказать, что палестинцы стремятся к миру, они не стремятся. Но я не совсем убежден, что и Израиль стремится к миру. Нам остается только смотреть, что происходит", - заявил он в интервью израильскому изданию Hayom.

      По словам американского президента, отношения между США и Израилем являются "прекрасными", но они "были бы намного лучше" если бы Израилю и Палестине удалось заключить мирное соглашение.

      В ответ на вопрос о том, возможны ли в настоящее время мирные переговоры между Израилем и Палестиной, Д.Трамп сказал: "Если честно, я даже не знаю, собираемся ли мы вести переговоры. Мы посмотрим, что произойдет, но, думаю, будет глупо для палестинцев, как и для израильтян не договориться".

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Интерфакс-Украина
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