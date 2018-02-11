Политика

21:49 11.02.2018

"Слом" Минских соглашений – это результат невыполнения Россией своих обязательств

"Слом" Минских соглашений – это результат невыполнения Россией своих обязательств

 В Министерстве иностранных дел Украины назвали "сломом" Минских соглашений неисполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Слом" Минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", - заявила спикер МИД Марьяна Беца на странице в микроблоге Твиттер.

Ранее в воскресенье, С.Лавров заявил что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

"Тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", – сказал он в эфире телеканала Россия-1.

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