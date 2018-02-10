Глава МИД Польши надеется, что исторический спор с Украиной удастся уладить на встрече вице-премьеров двух стран

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что исторический спор между Украиной и Польшей удастся уладить на встрече вице-премьер-министров двух стран, которая должна состояться на следующей неделе, сообщает "Польское радио".

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", - сказал Я.Чапутович после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве.

Министр отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинских властей по поводу поправки к закону об Институте национальной памяти. Речь идет о поправке, которая вызвала критику как в Израиле, так и в Украине, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что во время своего визита в Польшу, который запланирован на середину февраля, будет поднимать тему принятого польским парламентом закона, который запрещает "бандеровскую идеологи".

"Такие законы не улучшают отношения между двумя странами и вносят некоторый диссонанс в наши отношения, хотя я уверен, что даже принятие таких законов не станет основанием для того, чтобы Украина и Польша кардинально разошлись из-за этого", - сказал он в эфире "5 канала".

Он отметил, что уже определена предварительная дата его визита в Польшу: "Визит должен состояться в середине февраля".