Декоммунизация в Украине фактически завершена - Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

"Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все", - сказал он в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

Вместе с тем В.Вятрович отметил, что еще остались 9-10 неочевидных коммунистических названий, которые "тем не менее, подпадают под действие закона о декоммунизации".

Также по его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Владимиру Ленину.

"Памятников около 2,5 тыс. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. С тех памятников, которые мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", - рассказал В.Вятрович.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров закон "об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", запретила их пропаганду и символику.

Одна из главных позиций закона - признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды. Также равноценно нацистский тоталитарный режим признается в Украине преступным и проводившим политику государственного террора.

Символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещаются.