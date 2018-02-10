Политика

01:25 10.02.2018

Трамп обещает скоро опубликовать меморандум демократов по "делу об РФ"

Трамп обещает скоро опубликовать меморандум демократов по "делу об РФ"

        Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени разрешить публикацию служебной записки, составленной демократическим меньшинством в комитете по разведке палаты представителей, сообщают в пятницу американские СМИ.

      Отвечая на вопрос журналистов, когда будет опубликован меморандум, Д.Трамп ответил, что опубликует "письмо" о меморандуме "скоро".

      Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Д.Трамп ознакомился с меморандумом конгрессменов-демократов о деталях проведения расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

      Она отметила, что меморандум проходит проверку у специалистов Белого дома, что является обычной практикой.

      В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

      Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.

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