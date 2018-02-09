Парубий прогнозирует, что Рада до конца марта примет в целом законопроект об Антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины через 1,5 месяца выйдет на принятие в целом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, надеется председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Я надеюсь, что мы сможем на протяжении 1,5 месяца выйти на финальное голосование в Верховной Раде Украины", - сказал он в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

Спикер отметил, что Антикоррупционной суд – ключевой этап борьбы с коррупцией, а его создание является не обходимым для сотрудничества с МВФ. "Потому у нас нет времени на оттягивание этого вопроса", - добавил А.Парубий.