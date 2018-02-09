Политика

19:22 09.02.2018

Тимошенко обсудила с помощником госсекретаря США пути достижения мира на Донбассе и борьбу с коррупцией в Украине

Тимошенко обсудила с помощником госсекретаря США пути достижения мира на Донбассе и борьбу с коррупцией в Украине

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вессей Митчеллом пути достижения мира на востоке Украины и ситуацию в аннексированном Крыму.

Как сообщает прес-служба партии, встреча состоялась в пятницу, 9 февраля, в рамках визита Ю.Тимошенко в США.

В ходе встречи Ю.Тимошенко и В.Митчелла особое внимание также было уделено борьбе с коррупцией. "Речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который был полностью независимым", - сказано в сообщении партии.

Кроме того, Ю.Тимошенко встретилась со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. "Юлия Тимошенко обсудила перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины, возможности внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной", - сообщили в "Батькивщине".

Ю.Тимошенко и К.Волкер обсудили также внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и на ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.

Стороны согласились с необходимостью достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине. "Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов", - сказано в сообщении.

В рамках визита в США Ю.Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщины" также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

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