Политика

19:06 09.02.2018

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Соответствующий указ президента Украины №25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу на сайте главы Украинского государства.

Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, но для служебного пользования.

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Интерфакс-Украина
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