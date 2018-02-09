Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Соответствующий указ президента Украины №25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу на сайте главы Украинского государства.

Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, но для служебного пользования.