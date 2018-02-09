Политика

17:19 09.02.2018

Порошенко заявил о недопустимости вмешательства в их профессиональную деятельность журналистов

Порошенко заявил о недопустимости вмешательства в их профессиональную деятельность журналистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости любых действий, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"После возвращения из Австрии обсудил с президентом ситуацию вокруг журналистов канала 1+1. Позиция Президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Ранее в этот день пресс-служба медиахолдинга "1+1 медиа сообщила, что Национальный банк Украины попросил национализированный ПриватБанк раскрыть информацию о движении по банковским счетам сотрудников медиахолдинга "1+1 медиа", бенефициаром которого является экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

"8 февраля в нашем распоряжении оказался запрос НБУ … с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1 медиа", а также сотрудников независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы", – говорится в заявлении медиахолдинга в четверг.

Согласно ему, "1+1" рассматривает данный запрос как прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов.

В свою очередь замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что по результатам форензик аудита ПриватБанка компанией Kroll Нацбанк запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. физлиц, около 50 из которых – это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1+1", принадлежащего экс-собственникам ПриватБанка.

"В рамках расследования была выявлена целая серия более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, уклонением от уплаты налогов. Нацбанк обязан проверить эти операции и или опровергнуть эти признаки, или их подтвердить", – заявила Е.Рожкова.

Она подчеркнула, что у регулятора отсутствуют полномочия раскрывать данные об этих физлицах.

Комментируя публикацию в интернете документа с запросом о финансовых операций около 50-ти связанных с "1+1" физических лиц, замглавы Нацбанка сообщила, что будет назначено расследование. "Будем искать тех, кто допустил утечку информации", – подчеркнула она, добавив, что документ в этой публикации незарегистрированный, и выглядит как черновик.

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