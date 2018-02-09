Политика

03:38 09.02.2018

Руководство Японии воспользуется приездом на Олимпиаду, чтобы продавить жесткую линию в отношениях с КНДР

Руководство Японии воспользуется приездом на Олимпиаду, чтобы продавить жесткую линию в отношениях с КНДР

Токио будет добиваться от Сеула проведения жесткой линии по отношению к Пхеньяну, несмотря на олимпийское перемирие между двумя Кореями, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.

"В частности, отправляющийся на открытие Олимпиады в Пхенчхан премьер Японии Синдзо Абэ намерен призвать южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина не отказываться от совместных военных маневров с США, несмотря на определенную разрядку в диалоге с КНДР. В Токио и Вашингтоне уверены, что протянутая властями Северной Кореи "оливковая ветвь" - не более чем попытка потянуть время для отшлифовки ядерной и ракетной программ, а заодно вбить клин в единство США и их союзников в Азии", - говорится в публикации.

"Что касается вопроса Северной Кореи, мы хотели бы обеспечить максимальное давление на Пхеньян, используя все доступные средства, чтобы загнать страну в угол и вынудить изменить свою политику", - заявили изданию в пресс-службе МИД Японии.

Газета также отмечает, что японское дипломатическое ведомство, приветствуя межкорейский диалог по вопросам участия северокорейской сборной в Олимпийских играх, в то же время "призвало Сеул не заблуждаться относительно истинных мотивов "оливковой ветви", протянутой КНДР".

"Северная Корея намерена отвлечь нас от своего ядерного и ракетного развития, чтобы купить какое-то время. Кроме того, Пхеньян пытается смягчить санкции и получить финансовую помощь, отменить совместные военные учения США и РК и вбить клин между странами", - пояснили "Известиям" в МИД Японии.

 

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