Политика

19:35 08.02.2018

Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и отметил важность санкций против РФ

Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и отметил важность санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Национального Совета Австрии Вольфганг Соботка (Wolfgang Sobotka) отметили важность санкций в отношении РФ, а также обсудили ситуацию на Донбассе.

"Петр Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. (…) Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в четверг в Вене.

Кроме того, П.Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Он также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии.

Глава Украинского государства пригласил В.Соботку посетить Украину.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Твиттере об этом приглашении: "Президент Порошенко пригласил его (В.Соботку - ИФ) посетить Украину. Приглашение с благодарностью принято".

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