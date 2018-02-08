Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и отметил важность санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Национального Совета Австрии Вольфганг Соботка (Wolfgang Sobotka) отметили важность санкций в отношении РФ, а также обсудили ситуацию на Донбассе.

"Петр Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. (…) Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в четверг в Вене.

Кроме того, П.Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Он также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии.

Глава Украинского государства пригласил В.Соботку посетить Украину.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Твиттере об этом приглашении: "Президент Порошенко пригласил его (В.Соботку - ИФ) посетить Украину. Приглашение с благодарностью принято".