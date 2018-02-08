Джордж Буш-младший не сомневается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году

Бывший президент США Джордж Буш-младший выразил уверенность в том, что Россия вмешалась в американские президентские выборы 2016 года, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Есть довольно четкие доказательства того, что русские вмешались (в выбор - ИФ). Но повлияли ли они на исход выборов, уже другой вопрос", - заявил бывший американский президент, выступая в Абу-Даби.

"Это проблема, что иностранное государство вмешивается в нашу избирательную систему. Наша демократия хороша только, когда люди доверяют результатам (выборов - ИФ)", - отметил Дж.Буш-младший.

Также, по его мнению, действия российского руководства направлены на "восстановление советской гегемонии".

Белый дом США пока не прокомментировал его слова, отмечает АП.

Президент США Дональд Трамп неоднократно отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года.

Дж.Буш-младший занимал пост президента США в 2001-2009 годах.