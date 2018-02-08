В Раде есть голоса в поддержку законопроектов об уточнении идентификации полицейских и нацгвардейцев – депутат Найем

Принятие законопроектов об уточнении идентификации сотрудников полиции и идентификации бойцов Национальной гвардии Украины даст возможность персонального привлечения к ответственности правоохранителей и одновременно защитит их при попытках дискредитации.

Как рассказал народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") на пресс-конференции в четверг в Киеве, главной причиной появления инициативы уточнения идентификации полицейских была невозможность персонального привлечения к ответственности тех, кто был причастен к избиениям и убийствам протестующих во время Революции достоинства. По его словам, ныне существующий принцип идентификации малоэффективен.

"В первую очередь, мы хотим установить требования относительно читабельности информации на жетоне полицейского. Также номер жетона должен быть закреплен за сотрудником полиции или Нацгвардии пожизненно", - рассказал депутат.

По словам парламентария, также необходимо создать единую базу сотрудников полиции и Нацгвардии, она должна быть создана по нормам, установленным правительством и не должна быть открытой в полной мере.

"Эти моменты мы хотим закрепить в национальном законодательстве", - указал М.Найем.

Он призвал: "Мы приглашаем все стороны, в том числе сотрудников полиции и Нацгвардии: если у вас есть видение этого законопроекта или возможность его усовершенствовать - приобщайтесь".

Депутат также сообщил, что данные законопроекты при голосовании найдут поддержку в парламенте. "Поддерживают эту идею "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок", также за это будут голосовать все еврооптимисты, и у нас есть подписи депутатов из "Народного фронта", что свидетельствует о том, что голосов за этот законопроект достаточно", - сказал М.Найем.

Он обратил внимание на то, что этот закон также позволит самим полицейским и руководителям подразделений защитить свою репутацию или репутацию сотрудников при попытках дискредитации.

В свою очередь, исполнительный директор общественной организации "Правозащитная инициатива" Михаил Каменев также отметил актуальность принятия законов об усилении идентификации.

По его словам, есть два законопроекта - об уточнении идентификации сотрудников полиции и об идентификации бойцов Нацгвардии – у военнослужащих Нацгвардии в настоящее время нет идентификации как таковой по законодательству, в то время как Нацгвардия активно привлекается к обеспечению правопорядка.