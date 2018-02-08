Политика

17:27 08.02.2018

В Раде есть голоса в поддержку законопроектов об уточнении идентификации полицейских и нацгвардейцев – депутат Найем

В Раде есть голоса в поддержку законопроектов об уточнении идентификации полицейских и нацгвардейцев – депутат Найем

Принятие законопроектов об уточнении идентификации сотрудников полиции и идентификации бойцов Национальной гвардии Украины даст возможность персонального привлечения к ответственности правоохранителей и одновременно защитит их при попытках дискредитации.

Как рассказал народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") на пресс-конференции в четверг в Киеве, главной причиной появления инициативы уточнения идентификации полицейских была невозможность персонального привлечения к ответственности тех, кто был причастен к избиениям и убийствам протестующих во время Революции достоинства. По его словам, ныне существующий принцип идентификации малоэффективен.

"В первую очередь, мы хотим установить требования относительно читабельности информации на жетоне полицейского. Также номер жетона должен быть закреплен за сотрудником полиции или Нацгвардии пожизненно", - рассказал депутат.

По словам парламентария, также необходимо создать единую базу сотрудников полиции и Нацгвардии, она должна быть создана по нормам, установленным правительством и не должна быть открытой в полной мере.

"Эти моменты мы хотим закрепить в национальном законодательстве", - указал М.Найем.

Он призвал: "Мы приглашаем все стороны, в том числе сотрудников полиции и Нацгвардии: если у вас есть видение этого законопроекта или возможность его усовершенствовать - приобщайтесь".

Депутат также сообщил, что данные законопроекты при голосовании найдут поддержку в парламенте. "Поддерживают эту идею "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок", также за это будут голосовать все еврооптимисты, и у нас есть подписи депутатов из "Народного фронта", что свидетельствует о том, что голосов за этот законопроект достаточно", - сказал М.Найем.

Он обратил внимание на то, что этот закон также позволит самим полицейским и руководителям подразделений защитить свою репутацию или репутацию сотрудников при попытках дискредитации.

В свою очередь, исполнительный директор общественной организации "Правозащитная инициатива" Михаил Каменев также отметил актуальность принятия законов об усилении идентификации.

По его словам, есть два законопроекта - об уточнении идентификации сотрудников полиции и об идентификации бойцов Нацгвардии – у военнослужащих Нацгвардии в настоящее время нет идентификации как таковой по законодательству, в то время как Нацгвардия активно привлекается к обеспечению правопорядка.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ВАР инициировала создание межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада" для поддержки интересов сельхозпроизводителей

Ляшко требует от Парубия опубликовать в газете Рады список нардепов, поехавших на молитвенный завтрак с Трампом

Закон по Донбассу направлен на подпись Порошенко

Антикоррупционный комитет призвал спикера вынести на голосование Рады три кандидатуры на аудиторов НАБУ

Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Рада устранила несогласованности в принятом законопроекте по Донбассу

Рада устранит несогласованности в законопроекте по Донбассу

Парубий объявил о выходе из фракции БПП двух нардепов

Рада глубоко обеспокоена принятием в Польше закона "о бандеризме" и призывает президента Дуду повлиять на ситуацию

Рада отказалась отменить закон по Донбассу

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и отметил важность санкций против РФ

Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год

Бывший генпрокурор Ярема вступил в БПП

Джордж Буш-младший не сомневается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году

Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе – Курц

Климкин о законопроекте США по кибербезопасности: Это новое совместное поле битвы с гибридной агрессией РФ

Климкин о задержанных в Греции украинцах: Своих в беде не бросаем

Порошенко доволен динамикой отношений с Австрией в политике и экономике

Гройсман: парламентские процедуры по Антикоррупционному суду могут завершиться до марта-2018

Алиев обещает держать Армению в изоляции до возвращения Карабаха

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА