Киев и Будапешт согласовали позиции по ключевым вопросам двухсторонних отношений

Украинской и венгерской сторонам в ходе продолжительных переговоров удалось согласовать позиции по ряду ключевых вопросов двухсторонней повестки дня, сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", внедрение совместного пограничного контроля, развитие пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал он в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером.