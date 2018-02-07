Политика

20:58 07.02.2018

Киев и Будапешт согласовали позиции по ключевым вопросам двухсторонних отношений

Киев и Будапешт согласовали позиции по ключевым вопросам двухсторонних отношений

Украинской и венгерской сторонам в ходе продолжительных переговоров удалось согласовать позиции по ряду ключевых вопросов двухсторонней повестки дня, сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", внедрение совместного пограничного контроля, развитие пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал он в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером.

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Интерфакс-Украина
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