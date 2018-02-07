В БПП рассчитывают в этом году стать ассоциированными членами ЕНП

Украинская политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена в 2018 году стать ассоциированным членом Европейской народной партии (ЕНП).

"Мы принадлежим к семье Европейской народной партии, пытаемся стать членом этой партии. Мы привлечены к работе во время съездов этой партии. Я надеюсь, что в этом году мы станем ассоциированными членами", - сказал секретарь партии "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов.

Он напомнил, что полноправными членами ЕНП могут стать исключительно партии из стран-членов Европейского Союза.