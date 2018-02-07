Полторак ожидает изменения формата сотрудничества Украины и НАТО в перспективе

Сотрудничество Украины с НАТО проходит без существенных проблем, но в перспективе формат взаимодействия будет меняться, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сотрудничество с НАТО у нас продолжается, серьезных проблем нет. Я думаю, что в перспективе мы будем менять формат наших взаимоотношений и в будущем, когда все стороны будут готовы, мы вступим в НАТО", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможном участии в заседании министров обороны стран НАТО 14-15 февраля, С.Полторак сказал: "Решения об участии в мероприятиях Альянса пока нет".

"Скорее всего, у меня будет ряд встреч с коллегами из стран НАТО, с которыми мы более всего сотрудничаем", - добавил министр.

Он также отметил, что заседания Комиссии Украина-НАТО в рамках встречи глав оборонных ведомств стран Альянса не будет.