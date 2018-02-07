Политика

17:23 07.02.2018

Тенюх подал в отставку с поста и.о. министра обороны 25 марта 2014 года, поскольку его план "идти на прорыв" в Крыму не был поддержан

Тенюх подал в отставку с поста и.о. министра обороны 25 марта 2014 года, поскольку его план "идти на прорыв" в Крыму не был поддержан

Занимавший пост и.о. министра обороны с 27 февраля по 25 марта 2014 года адмирал Игорь Тенюх отмечает, что подал в отставку с этой должности, поскольку после реализации решения о приведении Вооруженных сил Украины в полную боевую готовность не было поддержано его предложение "идти на прорыв" в Крыму.

"Мой план заключался в том, чтобы идти на прорыв, потому что это война. Мой план не поддержали, и поэтому я подал в отставку", - сказал он во время дачи показаний в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича в среду.

И.Тенюх отметил, что после назначения главой Минобороны его предложения были учтены частично, осуществлено приведение Вооруженных сил в полную боевую готовность, но без выхода из воинских частей. При этом не было получено разрешение на использование штурмовой и бомбардировочной авиации.

Свидетель убежден, что введение военного положения в то время в Украине обеспечило бы четкость действий всех Вооруженных сил Украины. Он также напомнил, что 28 февраля 2014 года на заседании СНБО Украины обсуждалось введение военного положения, но такое решение не было принято.

Кроме того, И.Тенюх указал, что 3 марта 2014 года дал приказ и разрешение открывать огонь по тем лицам, которые будут пересекать границы воинских частей в Крыму, но по разным причинам не выполнялись.

"Я поставил задачу "держать жесткую оборону" и не допускать захвата воинских частей, чтобы у нас было время привести Вооруженные силы в состояние готовности и до принятия политическим руководством решения на применение Вооруженных сил", - подчеркнул он.

И.о. министра обороны также рассказал, что 3-4 марта общался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и заявлял ему, что российская сторона должна отвести свои подразделения в Крыму в места постоянно дислокации.

И.Тенюх убежден, что Вооруженные силы Украины в годы президентства В.Януковича целенаправленно уничтожались, проводилась "кадровая чистка", и патриотические проукраинские офицеры менялись на "более лояльных и пророссийских".

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