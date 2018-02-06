Колесников: Представители оппозиции должны войти в состав ЦИК

Все фракции Верховной Рады, не входящие в коалицию, должны быть представлены в Центральной избирательной комиссии, считает сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Все фракции, не входящие в коалицию, то есть оппозиция, должны быть представлены в Центральной избирательной комиссии. Тогда это не вызовет сомнений", - подчеркнул Б.Колесников в эфире телеканала "Украина".

При этом он отметил, что власть в первую очередь заинтересована в том, чтобы итоги выборов были признаны как Украине, так и за рубежом.

Кроме того, по словам политика, за полгода до выборов в Украине необходимо провести перепись населения. "В стране почти 18 лет не проводилась перепись населения. За эти годы, по слухам и по ощущениям, население страны резко уменьшилось. Для проведения честных и прозрачных выборов нужно не позднее, чем за полгода до выборов, провести перепись населения. Потому что на ее основании будут составлены списки избирателей", - отметил Б.Колесников.

Также, по его мнению, выборы в украинский парламент должны пройти по пропорциональной системе с открытыми списками. "Конституция 2004 года исключает любую мажоритарную систему. Никаких округов быть не может. Должны быть пропорциональные и открытые списки. Если такого не будет, то власть имущие просто скупят все округа", - подытожил Б.Колесников.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.