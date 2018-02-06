ЕС рассчитывает на принятие Радой до конца недели закона о стратегической экологической оценке

В представительстве Европейского Союза в Украине отмечают, что законопроект №6106 "О стратегической экологической оценке" является последним документом в сфере охраны окружающей среды, принятия которого ожидают от Украины, и ожидают его одобрения украинским парламентом уже на текущей неделе.

"Надеемся, что на этой неделе Верховная Рада примет закон "О стратегической экологической оценке" (6106). После принятия в прошлом году закона "Об оценке влияния на окружающую среду", это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, которого не хватает. Также это одно из международных обязательств Украины", - сообщается в микроблоке Представительства ЕС в Украине в соцсети Twitter.

Как сообщалось, законопроект №6106 был поддержан Верховной Радой в первом чтении 24 мая 2017 года 231 голосом. 7 ноября парламент отправил его на повторное второе чтение.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью данного проекта закона является установление сферы применения и порядок осуществления стратегическо-экологической оценки, механизм проведения трансграничных консультаций, информирование при принятии решений и мониторинг влияния выполнения документов государственного планирования на окружающую среду.

Законопроект предусматривает установление механизма стратегическо-экологической оценки и внесения изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение охраны окружающей природной среды во время планирования общественного развития и хозяйственной деятельности с учетом приоритетности факторов влияния на окружающую среду, в том числе здоровья населения, обеспечение существования экосистем в процессе принятия стратегических решений.