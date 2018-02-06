Рада устранила несогласованности в принятом законопроекте по Донбассу

Верховная Рада устранила несогласованности в принятом законопроекте (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

За такое решение на вечернем заседании парламента во вторник проголосовали 228 народных депутатов.

По словам секретаря комитета по национальной безопасности и обороне Ивана Винника, уточнения в закон являются сугубо техническими и вынесены на рассмотрение Верховной Рады по решению профильного комитета.

И.Винник пояснил, что, согласно уточнениям, предложенным комитетом, вносятся изменения, в частности, в переходные положения о военно-гражданских администрациях. Комитет предложил из статьи 7 этого законопроекта убрать часть 2, согласно которой действие закона распространяется на период проведения антитеррористической операции и на 6 месяцев после дня ее завершения, но не больше чем на 3 года со дня вступления в силу этого закона.

Согласно принятым уточнениям, слова в тексте "управление внешней разведки Украины" заменены на "разведывательные органы Украины", а вместо понятия "инвалиды" используется понятие "лица с инвалидностью".

Ранее во вторник И.Винник сообщил, что его комитет подготовил предложения по устранению несогласованностей в принятом законе об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

После внесения этих технико-юридических нюансов спикер Верховной Рады Андрей Парубий сможет подписать принятый ранее закон по обеспечению суверенитета на Донбассе.

Согласно регламенту Верховной Рады, после технико-юридической доработки и направления на подпись спикеру принятого закона народный депутат в течение 2 дней может подать предложения об устранении неточностей в документе, если таковые были выявлены. В частности если подготовленный на подпись текст не идентичен тому, который был проголосован в сессионном зале в целом. В таком случае спикер парламента не подписывает закон до тех пор, пока Верховная Рада не рассмотрит предложения по устранению несогласованностей.

Как сообщалось, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который, в частности, признаёт Российскую Федерацию государством-агрессором. Документ определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.