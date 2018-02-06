Политика

00:02 06.02.2018

Рада во вторник может утвердить заявление в связи с принятием парламентом Польши закона "о бандеризме"

Рада во вторник может утвердить заявление в связи с принятием парламентом Польши закона "о бандеризме"

     Верховная Рада в первый пленарный день новой сессии рассмотрит проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - комиссии по расследованию преступлений против польского народа.

      "Завтра предложу его (проект постановления о заявлении - ИФ) на голосование одним из первых", - сказал А.Парубий в эфире "Свободы слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

      Спикер отметил, что принятый в Польше закон несёт угрозу для украинцев, которые находятся в этой стране.

      Он подчеркнул, что во вторник украинский парламент не будет принимать "зеркальные" меры, Верховная Рада намерена утвердить заявление, в котором даст оценку событиям, которые произошли.

      "То есть завтра - это ещё не закон, не зеркальный ответ по подобному законодательству. Это наше предупреждение и позиция украинского парламента", - сказал А.Парубий.

      Между тем он добавил, что президент Польши иметь право ветировать, которое с высокой степенью вероятности будет преодолено, также закон могут направить на изучение Конституционного суда, что позволит отложить сроки вступления его в силу

      "Будем ждать окончательного решения. И потом будем делать выводы, как действовать дальше", - заявил спикер Верховной Рады.

      Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.

      Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

      В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

      Председатель Верховной Рады А.Парубий поручил комитету по иностранным делам рассмотреть ситуацию с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти и подготовить позицию для рассмотрения украинским парламентом.

      В понедельник А.Парубий сообщил, что комитет по иностранным делам подготовил текст заявления относительно этого закона, во вторник парламент может его принять.

      Позднее в этот же день на сайте украинского парламента появилась информация о том, что зарегистрирован соответствующий проект постановления о заявлении парламента.

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