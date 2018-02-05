Политика

23:37 05.02.2018

Представители МИД Украины и Израиля обсудили ситуацию на Донбассе и на Ближнем Востоке

Представители МИД Украины и Израиля обсудили ситуацию на Донбассе и на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица и политический директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиц обсудили ситуацию на востоке Украины и на Ближнем Востоке.

Как сообщает МИД Украины на странице в Твиттер, в ходе политических консультаций, которые произошли в Киеве в понедельник, 5 февраля, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической сфере и график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Кроме того, представители МИД двух страны обсудили ситуацию на востоке Украины и на Ближнем Востоке, а также состояние и перспективы совместного сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего в рамках ООН.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин обсудил с главой МИД Франции перспективы двухстороннего сотрудничества

Рада во вторник может утвердить заявление в связи с принятием парламентом Польши закона "о бандеризме"

В повестку дня Палаты представителей внесен законопроект по сотрудничеству между Украиной и США в сфере кибербезопасности

МИД рассматривает запрос РФ на открытие четырех участков к президентским выборам

США будут вводить новые санкции против России до прекращения ею агрессии на Донбассе

Реформы в Украине будут проходить лучше, если стабилизируется ситуация

Глава МИД Италии надеется на нахождение путей выполнения минских договоренностей и изменения ситуации на Донбассе

Главы МИД "нормандского формата" могут встретиться во время Мюнхенской конференции

Киев призвал РФ вывести свои вооруженные формирования с временно оккупированных территорий Грузии и Украины

Нападение российских силовиков на "Крымскую инициативу" показывает боязнь перед помогающими друг другу крымчанами – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр

Рада глубоко обеспокоена принятием в Польше закона "о бандеризме" и намерена призвать президента Дуду повлиять на ситуацию

Парубий рассчитывает выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК на следующей пленарной неделе

Верховный комиссар ОБСЕ Заньер посетит Ужгород

Могерини высоко оценивает успехи Грузии в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

Делегация "Батькивщины" во главе с Тимошенко отправилась в США на молитвенный завтрак с Трампом

Сообщили с чем связано проведение внеочередных выборов президента Азербайджана

Дата очередного освобождения удерживаемых в ОРДЛО украинцев еще не определена

Тимошенко обещает пристально следить, кого "выбросят" во время голосования за членов ЦИК

Офис украинского омбудсмена в 2017 году получил 158 тыс. обращений граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА