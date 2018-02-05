Представители МИД Украины и Израиля обсудили ситуацию на Донбассе и на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица и политический директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиц обсудили ситуацию на востоке Украины и на Ближнем Востоке.

Как сообщает МИД Украины на странице в Твиттер, в ходе политических консультаций, которые произошли в Киеве в понедельник, 5 февраля, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической сфере и график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Кроме того, представители МИД двух страны обсудили ситуацию на востоке Украины и на Ближнем Востоке, а также состояние и перспективы совместного сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего в рамках ООН.