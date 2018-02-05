Политика

20:01 05.02.2018

В повестку дня Палаты представителей внесен законопроект по сотрудничеству между Украиной и США в сфере кибербезопасности

В повестку дня Палаты представителей внесен законопроект по сотрудничеству между Украиной и США в сфере кибербезопасности

Американский конгрессмен Брендан Бойл сообщил, что в повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, информирует "Голос Америки".

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосования по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал Б.Бойл на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Как сообщает "Голос Америки", конгрессмен Б.Бойл внес законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности в 2017 году.

"Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак России", - прокомментировал он.

Конгрессмен выразил надежду, что голосование в Палате представителей может состояться уже в понедельник.

Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин обсудил с главой МИД Франции перспективы двухстороннего сотрудничества

Рада во вторник может утвердить заявление в связи с принятием парламентом Польши закона "о бандеризме"

Представители МИД Украины и Израиля обсудили ситуацию на Донбассе и на Ближнем Востоке

Глава Пентагона констатировал, что участникам сочинского Конгресса сирийского национального диалога не удалось добиться результата

США будут вводить новые санкции против России до прекращения ею агрессии на Донбассе

Дальнейшее развитие кибербезопасности будет отнесено к обеспечению национальной безопасности Украины - нардеп Фриз

От Киева ожидают Антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации – Вагнер

Волкер посетит Киев и Донбасс на текущей неделе

Тиллерсон обсудит Украину на встречах в Лондоне и Париже

Представители Украины в ТКГ считают, что следующее освобождение заложников должно произойти в кратчайшие сроки

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр

Рада глубоко обеспокоена принятием в Польше закона "о бандеризме" и намерена призвать президента Дуду повлиять на ситуацию

Парубий рассчитывает выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК на следующей пленарной неделе

Верховный комиссар ОБСЕ Заньер посетит Ужгород

Могерини высоко оценивает успехи Грузии в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

Делегация "Батькивщины" во главе с Тимошенко отправилась в США на молитвенный завтрак с Трампом

Сообщили с чем связано проведение внеочередных выборов президента Азербайджана

Дата очередного освобождения удерживаемых в ОРДЛО украинцев еще не определена

Тимошенко обещает пристально следить, кого "выбросят" во время голосования за членов ЦИК

Офис украинского омбудсмена в 2017 году получил 158 тыс. обращений граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА