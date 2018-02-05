В повестку дня Палаты представителей внесен законопроект по сотрудничеству между Украиной и США в сфере кибербезопасности

Американский конгрессмен Брендан Бойл сообщил, что в повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, информирует "Голос Америки".

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосования по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал Б.Бойл на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Как сообщает "Голос Америки", конгрессмен Б.Бойл внес законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности в 2017 году.

"Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак России", - прокомментировал он.

Конгрессмен выразил надежду, что голосование в Палате представителей может состояться уже в понедельник.

Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.