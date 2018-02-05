Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран и пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".

"Глава Украинского государства поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр", - сказано в сообщении пресс-службы президента Украины в понедельник.

П.Порошенко поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".

Собеседник пригласил Главу Украинского государства посетить Республику Кипр с визитом.