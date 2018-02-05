Политика

18:40 05.02.2018

Парубий рассчитывает выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК на следующей пленарной неделе

Парубий рассчитывает выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК на следующей пленарной неделе

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий попросил аппарат парламента обратиться к задействованным в специальной проверке кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии компетентным органам с призывом как можно скорее провести данную процедуру, в связи с чем рассчитывает выйти на голосование по этому вопросу на следующей пленарной неделе.

"Я рассчитываю, и имею на это основания, что к следующей пленарной неделе мы пройдем все необходимые юридические процедуры и соответственно выйдем на принятие решения (по новым членам ЦИК – ИФ)", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Спикер подчеркнул, что после внесения в парламент президентом Украины Петром Порошенко представления на новый состав ЦИК осталось пройти лишь технические процедуры, а именно – провести спецпроверку кандидатов.

"Согласно закону спецпроверка занимает до 20 дней. Я понимаю, что этот срок может быть короче, поэтому я попросил аппарат Верховной Рады обратиться ко всем органам, которые проводят спецпроверку, чтобы максимально этот срок сократить насколько это возможно", - рассказал А.Парубий.

Как сообщалось, 24 января на официальном сайте главы украинского государства был обнародован список 14 кандидатов в челны ЦИК, которые П.Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления. По данным гражданской сети "Опора" и других источников, 6 из 14 кандидатов были предложены парламентской фракцией "БПП "Солидарность", 5 – фракцией "Народный фронт" и по одному – от фракций "Самопомич", Радикальной партии и группы "Видродження".

В списке значатся: Алла Басалаева, которая, по данным гражданской сети "Опора" является судьей Дарницкого райсуда Киева, Наталия Бернацкая, занимающая должность первого заместителя министра юстиции Украины, директор департамента аналитической работы и организации управления МВД Украины Михаил Вербенский, народный депутат фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова.

Также в список вошли замглавы секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, адвокат Олег Конопольский, юрисконсульт Светлана Кустова, доцента кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Шевченко Ольга Лотюк, заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины Виталий Плукарь.

Кроме того, в поданном списке - общественный активист, экс-зампредседателя правления Комитета избирателей Украины Евгений Радченко, нотариус, экс-замминистра Кабмина Надежда Синица, руководитель практики международной торговли и международного арбитража юридической фирмы Sayenko Kharenko Татьяна Слипачук, преподаватель Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов и народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Татьяна Юзькова.

5 февраля А. Парубий сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес представление на членов Центральной избирательной комиссии, спикер парламента дал поручение отправить документы кандидатов на спецпроверку. "Только что президент Украины внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", - написал он на странице в Фейсбуке.

А.Парубий выложил фотокопию списка кандидатов за подписью П.Порошенко (от 5 февраля), отметив при этом: "Чтобы снять все интриги о перечне кандидатов, публикую текст представления".

В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.

А.Евстигнеев – кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Это кандидатура от фракции "Батькивщина".

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин сообщил, что президент пообещал рассмотреть кандидатуру А.Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии, поданную фракцией "Батькивщина".

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