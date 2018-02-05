Политика

18:26 05.02.2018

Верховный комиссар ОБСЕ Заньер посетит Ужгород

Верховный комиссар ОБСЕ Заньер посетит Ужгород

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер (Lamberto Zannier) посетит Ужгород 6-7 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Во исполнение поручения министра Павла Климкина 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Заньером и украинско-венгерские консультации", - написал В.Боднар на своей странице в Твиттер в понедельник.

С июля 2017 года Ламберто Заньер является верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам. До этого с июня 2011 года он был генеральным секретарем ОБСЕ.

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