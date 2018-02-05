Политика

16:26 05.02.2018

Делегация "Батькивщины" во главе с Тимошенко отправилась в США на молитвенный завтрак с Трампом

Делегация "Батькивщины" во главе с Тимошенко отправилась в США на молитвенный завтрак с Трампом

 Делегация парламентской фракции партии "Батькивщина" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в США с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий.

"Руководство Верховной Рады проинформировано о командировке делегации "Батькивщины" по действующей процедуре", - сообщает в понедельник пресс-служба партии "Батькивщина".

Как известно, национальный молитвенный завтрак ежегодно проводят члены Конгресса и президент Соединенных Штатов Америки.

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Интерфакс-Украина
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