Политика

15:02 04.02.2018

Оппозиционный митинг на Европейской площади завершился

Оппозиционный митинг на Европейской площади завершился

Участники митинга в центре Киева с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти, организованный партий "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, намерены 18 февраля провести следующую акцию и призвали П.Порошенко прийти в этот день на Майдан Независимости и заявить о своей отставке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в конце митинга народный депутат Юрий Деревянко зачитал резолюцию, в которой было анонсировано следующее вече на 18 февраля и соответствующий призыв к главе государства.

В свою очередь, М.Саакашвили отметил, что на 18 февраля планирует организовать подобные митинги не только в Киеве, но и в областных центрах Украины. Он призвал различные слои украинского общества активизироваться и включаться в борьбу за смену власти в стране и улучшение своей жизни.

После выступления М.Саакашвили было объявлено о завершении митинга, его участники начали расходиться с Европейской площади.

В то же время неизвестные бросили фаеры и дымовые шашки в начале Владимирского спуска возле здания Национальной филармонии и в начале ул.Грушевского, однако они быстро были потушены. За исключением этого акция прошла без инцидентов.

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