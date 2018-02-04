Политика

14:46 04.02.2018

Саакашвили обещает обнародовать свой список кандидатов на должности в украинской власти

Саакашвили обещает обнародовать свой список кандидатов на должности в украинской власти

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили обещает обнародовать список кандидатов на правящие должности в украинской власти на очередном митинге 18 февраля.

"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал М.Саакашвили на митинге на Европейской площади в центре Киева в воскресенье.

Он также отметил, что на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, "фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ИФ)".

"И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим – чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал М.Саакашвили.

Как сообщалось, в центре Киева проходит митинг, организованный партией "Рух новых сил" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти. Несколько тысяч участников митинга перед этим прошли "Маршем за будущее" по ряду центральных улиц украинской столицы.

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