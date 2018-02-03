Разработан законопроект об изменениях в УПК для переноса дел за преступления против нацбезопасности в суды других регионов

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что получила предупреждение от Высшего совета правосудия (ВСП) о невозможности вмешательства народного депутата в судебные процессы и давление на суд на примере дела военнослужащего 79-го погранотряда Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Сергея Колмогорова.

"Получила "весть" от Высшего совета правосудия (ВСП), которой меня предупредили о невозможности вмешательства народного депутата в судебные процессы, что расценивается как оказание давления на суд. Речь идет о резонансном деле Колмогорова, в котором военнослужащего чуть не осудили за выполнение приказа судом в Донецкой области. При этом в результате рассмотрения дела в суде кассационной инстанции в Киеве обвиняемый был освобожден прямо в зале суда", - написала И.Фриз на странице в "Фейсбуке" в субботу.

Она выложила фотокопию соответствующего решения ВСП относительно ее действий и ряда других нардепов.

В то же время парламентарий выразила сожаление, что не заметила, чтобы "исправление ошибки в деле Колмогорова что-то существенно изменило в принятии судебных решений в отношении участников АТО или в отношении лиц, обвиняемых в сепаратизме и участия в террористических группировках".

"Именно поэтому вместе с группой юристов-патриотов, работающих в зоне АТО, разработан законопроект, которым предлагаются изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Их целью является перенос рассмотрения уголовных дел с квалификацией "преступления против национальной безопасности" в судебные органы других административно-территориальных единиц. Это позволит повысить справедливость и непредвзятость рассмотрения таких дел и уменьшить влияние территориальных и других факторов на ход рассмотрения дел", - сообщила об инициативе И.Фриз.

Как сообщалось, пограничник С.Колмогоров в сентябре 2014 года, выполняя приказ, применил в зоне АТО оружие для остановки автомобиля на блокпосту, в результате чего погиб пассажир авто.

15 ноября 2016 года Приморский районный суд Мариуполя Донецкой области признал С.Колмогорова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 13 годам лишения свободы с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года и лишением воинского звания "старший солдат".

Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор первой инстанции в силе.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отправил дело С.Колмогорова на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции и освободил его из-под стражи.