Полторак надеется, что Рада примет закон о национальной безопасности Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает важность законопроекта о национальной безопасности страны и рассчитывает, что Верховная Рада сможет принять эту законодательную инициативу уже в первом квартале текущего года.

"Мы настроены на то, чтобы (желательно) парламент этот закон принял в первом квартале", - сказал глава Минобороны в интервью украинской службе "Голос Америки".

Он напомнил, что 17 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был рассмотрен и одобрен проект закона о национальной безопасности, "который в ближайшее время будет подан в Верховную Раду".

"В нем четко определены все приоритеты, которые соответствуют Стратегическому оборонному бюллетеню. Там четко определено, что новый гражданский министр обороны должен быть с 1 января 2019 года", - подчеркнул С.Полторак.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис (James N. Mattis) отметил приоритетность закона о национальной безопасности Украины и призвал власти страны как можно скорее принять эту инициативу. "Он (…) выразил надежду, что администрация президента и украинский парламент - Верховная Рада Украины – предпримут быстрые шаги и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины", - сказал глава Пентагона на встрече со С.Полтораком.

Как сообщалось, 17 января СНБО одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. С.Полторак удовлетворен проектом закона и отметил, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах. "Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул он.