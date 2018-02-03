Полторак о комплексах Javelin: Мы работаем над максимально эффективным механизмом их передачи

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом (James N. Mattis) обсуждался вопрос эффективного механизма передачи противотанковых комплексов Javelin.

"Мы сегодня об этом говорили (с Дж.Мэттисом о поставках Javelin - ИФ), мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств... Я думаю, что решение о передаче Javelin в Украину будет принято очень своевременно и очень правильно", - сказал С.Полторак в интервью украинской службе "Голос Америки".

Он выразил мнение, что "временный график передачи не играет чрезвычайно важной роли".

"Мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен от Соединенных Штатов в Украину. При этом сохранить неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранение технологий, а также эффективную подготовку использования расчетов, которые будут работать на этих средствах", - рассказал министр.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Если президент официально даст добро на поставки, план будет представлен Конгрессу на рассмотрение в течение 30 дней и после передан в Госдепартамент, сообщал телеканал.

29 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Украина и США совместно работают над передачей Вооруженным силам Украины ПТРК "Javelin", но для этого необходимо время: "Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил".

2 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сотрудничество с США по предоставлению ВСУ комплексов Javelin продолжается, но Украина пока их не получила. При этом он выразил надежду на скорейшую передачу комплексов Украине.