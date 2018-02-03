Климкин провел переговоры с главой МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил меры противодействия российской агрессии с главой МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Во время переговоров министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбах Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в СБ ООН в 2018 году.

Отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой Миссии ООН на оккупированных территориях в Донбассе. С нидерландской стороны подтверждена неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией Минских договоренностей.

"Министры положительно оценили первые результаты имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая создает дополнительные возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Нидерландами, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в аграрном и ИТ секторах, в сфере логистики, управлении водными ресурсами, управлении отходами, энергоэффективности", - информируют в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетным вопросом повестки дня остается судебное преследование виновных в сбивании самолета МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

Также, во время пребывания в Гааге министр выступил перед студентами и преподавателями Гаагского отделения Лейденского университета, дал интервью ведущим нидерландским СМИ "RTL nieuws" и "ANP".

Как сообщалось, ранее П.Климкин обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности и противодействия российской пропаганде с министром внутренних дел Нидерландов Кайсой Оллонгрен