В новой ядерной доктрине США содержится приверженность нераспространению атомного оружия

ядерноеСША в рамках новой ядерной доктрины намерены продолжать принимать эффективные меры по нераспространению ядерного оружия.

В частности Вашингтон будет продолжать прилагать усилия к решению следующих задач: сведению к минимуму числа государств, обладающих ядерным оружием, в том числе путем проведения политики расширенного ядерного сдерживания и предоставления странам гарантий безопасности; препятствования тому, чтобы террористические организации могли получить доступ к ядерному оружию и материалам; строгому контролю над материалами, технологиями и знаниями, используемыми для производства ядерного оружия.

Кроме того, США будут стремиться к заключению соглашений о контроле над вооружениями, способствующих безопасности, подлежащих исполнению и поддающихся проверке.