США намерены противодействовать нарушениям России соглашения ДРСМД дипломатическими, экономическими и военными мерами

США будут применять дипломатические, экономические и военные меры в ответ на зафиксированные нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), говорится в новой ядерной доктрине США, обнародованной в пятницу.

"Соединенные Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования (проблемы - ИФ) через все пригодные к тому каналы, в том числе через Специальную контрольную комиссию ДРСМД", - отмечается в документе.

Также в доктрине упомянуты санкции США против российских предприятий, якобы вовлеченных в "развитие и производство запрещенных российских систем крылатых ракет".

Кроме этого, согласно документу, США занимаются разработкой проектов конвенциональных ракет средней дальности и наземного базирования, чьи характеристики соответствуют условиям ДРСМД.

Согласно документу, нарушения Россией ДРСМД "отвергают неоднократные усилия США сократить актуальность, роль и количество ядерного оружия".