Политика

00:06 03.02.2018

Американская доктрина не предусматривает автоматического ответа, если Россия решит совершить ядерную атаку на США

Американская доктрина не предусматривает автоматического ответа, если Россия решит совершить ядерную атаку на США

Новая американская ядерная доктрина не предусматривает автоматический ответ в случае, если Россия решит совершить ядерную или неядерную атаку против США или их союзников по НАТО, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд

"Согласно подходу (доктрины - ИФ), у нас не предусмотрен автоматический ответ в случае ядерной ли неядерной атаки (со стороны РФ - РФ) против США или союзников", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Несомненно, я бы в высшей степени предостерег любую страну от рассмотрения подобных атак против США или наших союзников (...), но наша политика не предусматривает автоматический ответ. Всегда рассматриваются условия атаки и ее влияние на США или союзников. Мы проводим такие дискуссии с нашими союзниками по НАТО", - отметил он.

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Интерфакс-Украина
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