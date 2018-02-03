США намерены разрабатывать маломощные ядерные боезаряды

Вашингтон намерен повышать возможности ядерного потенциала путем разработки ядерного оружия малой мощности, говорится в ядерной доктрине США.

"Повысить гибкость и многообразие ядерного потенциала США, в том числе допустив возможность использования ядерного оружия малой мощности, важно для сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона", - отмечается в документе.

"Это поднимет "ядерный порог" и будет способствовать тому, что потенциальные противники осознают невозможность получения преимущества за счет ограниченной ядерной эскалации, что в свою очередь снизит вероятность применения ядерного оружия", - отмечается в документе.