Россия активно разрабатывает типы вооружений в нарушении договоров с США

Россия ведет разработку различных типов вооружений, которые, в частности, противоречат Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, говорится в новой ядерной доктрине США, обнародованной в пятницу.

"Эти тактические и рассчитанные для театра военных действий системы не подпадают под действие договора СНВ-III, и российская модернизация ядерных нестратегических средств увеличивает общее количество такого вооружения в их арсенале, и одновременно с тем улучшает их способность быть доставленными к цели", - отмечается в документе.

"Все это также включает в себя производство, обладание и испытание крылатых ракет наземного базирования - в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", - говорится в доктрине.