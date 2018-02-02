Тиллерсон призвал мексиканцев быть настороже в связи с "активностью России" в преддверии выборов в стране

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу обратился к мексиканским властям с призывом проявлять бдительность в связи с "российской активностью" в преддверии выборов в этой стране.

"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Мехико.

Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".

По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - ИФ) в президентскую кампанию в Мексике".

Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.