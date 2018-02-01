Президенты Украины и Польши должны провести консультации по вопросу принятия закона против "бандеризма" - нардеп Арьев

Принятие в Польше закона об Институте национальной памяти, которым, в частности, о запрещается "бандеровская идеология" вредит самой Польше и играет на руку Кремлю, считает народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.

"У меня такое впечатление, что политики в целом в Европе забыли об исторических уроках. Чем закончилось противостояние Украины и Польши и как этим воспользовалась Московия все знают, и это закончилось плохо и для Украины, и для Польши. Так же можно сказать и о многих европейских политиках, которые проводят сейчас стратегию умиротворения российского агрессора, забывая о том, чем это закончилось перед Второй мировой войной. Да и наши политики часто в междоусобицах забывают уроки УНР столетней давности", - отметил В.Арьев в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

По мнению депутата, если Украина в связи с этим законом будет втягиваться во вражду, то это будет против интересов как самой Украины, так и Польши.

"Если польская сторона действует против собственных интересов и делает все, чтобы в Кремле аплодировали стоя, то в Украине должна быть спокойная и взвешенная реакция. Надо провести консультацию на уровне президентов и, возможно, тогда, как последний шанс, президент Польши поймет, что эти вещи противоречат интересам самой Польши", - добавил В.Арьев.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "распределение ответственности перед польским народом или государством, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом".

Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны. В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

1 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по иностранным делам рассмотреть ситуацию с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти и подготовить позицию для рассмотрения украинским парламентом.