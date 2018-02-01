Политика

14:19 01.02.2018

Украина за стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимает языка запретов – Климкин

Украина за стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимает языка запретов – Климкин

Киев выступает за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, готов к совместному изучению фактов, а не мифов, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя ситуацию с принятием Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону. Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

По его мнению, решение польского парламента направлено "не на дискуссию относительно исторической правды, а на формирование исторической мифологии".

"Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы & провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - убежден П.Климкин.

 

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